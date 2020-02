Sicurezza del fiume Secchia, M5S: “Qui si rischia grosso”

Sono la senatrice M5S Maria Laura Mantovani e i consiglieri comunali M5S di Carpi, Soliera, Campogalliano, Modena, rispettivamente Monica Medici, Andrea Rossi, Paolo Lugli, Andrea Giordani, Massimo Neviani, Aldo Lugli, portavoce dei Comitati di tutela ambientale di Campogalliano a puntare il dito contro “Una manutenzione del fiume Secchia assente e lavori in ritardo che fanno rischiare grosso”.

Come si legge sul Resto del Carlino di Modena sono stati loro nei giorni scorsi a documentare in un video lo stato dei manufatti, il blocco dei lavori e le condizioni di rischio e degrado dell’area delle casse di espansione. L’esito del sopralluogo effettuato sul fiume Secchia nei giorni scorsi evidenzia, secondo gli esponenti del Movimento 5 Stelle, un quadro di pericolo per le popolazioni che vivono a ridosso del fiume.

Durante il sopralluogo, è stata evidenziata, così come riporta la testata locale: “la rottura della paratia del canale di scarico, che rimanendo sempre aperta favorisce l’immissione di acqua anziché il suo deflusso; nella diga ci sono 4 bocche per far defluire l’acqua verso valle, ma l’ultima è ostruita da detriti”. Nel frattempo, la senatrice Mantovani ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente sullo stato del fiume e dei finanziamenti.

