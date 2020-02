Soliera, ancora ladri ad Ab Stock

Soliera, ancora ladri ad Ab Stock. Il furto, avvenuto in piena notte, è “l’ennesimo” che subisce il negozio di filati e tessuti all’ingrosso di via Scarlatti. Questa volta, per fortuna, i danni sono limitati, ma il proprietario si è sfogato su Facebook

Ennesimo furto stanotte presso AB STOCK SNC, tutto a posto, danni pochi, per fortuna, ma ovviamente resta il timore e la rabbia di non poter essere sicuri e di non poter più lasciare nulla di valore nelle proprie abitazioni e ditte.

Fate attenzione.

