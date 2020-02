Da Soliera Davide Baruffi è il nuovo sottosegretario in Regione

Da Soliera Davide Baruffi è il nuovo sottosegretario in Regione. La nomina l’ha resa nota il riconfermato goveratore Stefano Bonaccini, che prende l’ex deputato solierese dal suo staff per assegnargli un ruolo estremamente importante nella macchina regionale. La figura, ispirata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: nominato dal presidente della giunta regionale, con modalità analoghe agli assessori, coadiuva il presidente stesso nello svolgimento delle sue funzioni, anche con “delega” per determinate materie, e partecipa alle sedute della giunta regionale senza diritto di voto. Dal punto di vista politico è il braccio destro del governatore.

Classe 1974, studi al liceo scientifico ed esperienze lavorative nella logistica, Baruffi è stato sindaco di Soliera dal 1999 al 2009. E’ stato coordinatore della Segreteria provinciale dei DS (Democratici di sinistra) di Modena tra 2007-2009 e Co-coordinatore della fase costituente del PD in provincia di Modena. E’ stato segretario provinciale del PD di Modena.

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione XI Emilia- Romagna. È stato componente della XI commissione permanente (Lavoro) e della commissione speciale contro la contraffazione.





