Soliera, lavori per la fibra ottica: potrebbe mancare Internet

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 febbraio, a partire dalle ore 14.30, in piazza Fratelli Sassi a Carpi, verranno eseguiti i lavori di spostamento provvisorio della rete in fibra ottica di Lepida S.c.p.A, per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Centro Storico di Soliera. Pertanto potranno verificarsi interruzioni temporanee del servizio per consentire il collegamento della rete provvisoria.

L’area interessata è quella di piazza Fratelli Sassi fino all’incrocio con via IV Novembre.

