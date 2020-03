Soliera, un’ulteriore classe prima per le elementari Garibaldi

Mantenere aperto un canale di confronto costruttivo con i genitori per soddisfare le richieste legate all’iscrizione dei propri bambini alla prima elementare. E’ questa la volontà dell’amministrazione comunale di Soliera, in costante confronto con l’Istituto Comprensivo e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

La vicenda ha inizio il 31 gennaio scorso, quando si sono chiuse le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2020/2021. Per l’Istituto comprensivo di Soliera si è andata delineando una situazione d’incertezza riguardante il plesso di via Roma delle scuole primarie “Giuseppe Garibaldi”. Le trenta iscrizioni pervenute risultavano essere troppe per formare una sola classe e insufficienti per due.

Dopo una serie di interlocuzioni tra alcuni genitori solieresi, interessati alla modalità Modulo (27 ore settimanali) per i propri figli, e l’Ufficio Scolastico per la Provincia di Modena, il 25 febbraio è stata paventata la possibilità di avviare una seconda classe prima, oltre a quella già prevista, con la richiesta di invitare altre famiglie a convogliare i propri bimbi verso il Modulo, al fine di poter riequilibrare il numero degli studenti nelle classi.

L’amministrazione comunale di Soliera ritiene importante percorrere questa possibilità per arrivare a un risultato soddisfacente per tutti, evitando il sorteggio come metodo di attribuzione negli studenti al Modulo o al tempo pieno.

