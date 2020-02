Soliera, Voilap continua a crescere e compra la Mecal

SOLIERA – L’azienda di Limidi di Soliera Voilap annuncia di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Mecal, società italiana specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di alluminio e leghe leggere. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel corso del primo quadrimestre 2020 e proietta il gruppo del presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, verso un fatturato di oltre 350 milioni di euro. I

Fondata nel 1978 da Ennio Cavezzale e Rosella Meschini, Mecal è uno dei principali player nel settore delle tecnologie per la lavorazione dell’alluminio a livello nazionale ed internazionale. La Società occupa circa 150 dipendenti e ha generato nel 2019 un fatturato di oltre 30 milioni di euro, di cui più del 75% all’estero. Ha la propria sede produttiva a Frascarolo (Pavia) in un moderno stabilimento di circa 44.000mq.

Valter Caiumi, Presidente del gruppo Voilàp, nel commentare la quinta acquisizione negli ultimi 6 anni dichiara: “Desidero anzitutto sottolineare come il percorso di crescita del nostro gruppo stia procedendo con rigore e metodo tramite integrazioni di realtà diverse, ma compatibili e complementari alle linee strategiche tracciate per il suo sviluppo. Mecal si inserisce nel core business storico del gruppo, in quella che abbiamo denominato Divisione Industriale, andando a rafforzare una leadership già consolidata nel mondo della lavorazione dell’alluminio, del PVC e delle leghe leggere con i marchi Elumatec, Emmegi e Tekna.

Questa acquisizione ci proietterà verso un fatturato di oltre 350 milioni di euro e incrementerà la storia del nostro gruppo che è lunga oltre 300 anni sommando le esperienze delle singole imprese che ne fanno parte”.

“Sono lieto di poter collaborare con i fondatori, afferma Caiumi, che hanno sapientemente sviluppato il brand Mecal portandolo nel mondo tramite un’esperta e capillare rete di rivenditori a livello internazionale. Con attenzione almeno equivalente, Mecal ha inoltre realizzato una gamma prodotti dedicata ad un top brand di fama internazionale nel settore dell’alluminio, costruendola in modo particolarmente distintivo grazie ad una stretta e riuscita collaborazione. Le eccellenti doti di Mecal nella personalizzazione dei prodotti e nelle tecnologie produttive andranno inoltre ad incrementare le capacità del gruppo di servire anche clienti di settori di nicchia che manifestano esigenze specifiche. Per contro il know-how digitale già sviluppato all’interno del gruppo permetterà di corredare l’offerta di Mecal con tutte le integrazioni e le compatibilità utili al mondo dell’industria 4.0”.

“Mecal, conclude Caiumi, entra a far parte del gruppo e, come per le precedenti esperienze, Voilàp holding implementerà strategie che porteranno a consolidarne e rafforzarne il marchio, confermando le linee guida strategiche già intraprese. In ambito industriale, Mecal metterà a disposizione del gruppo le sue imponenti strutture produttive e le tecnologie di primissimo livello su cui ha investito efficacemente negli ultimi anni, permettendo di liberare importantissime sinergie e consolidare la posizione di leadership di Voilàp holding”.

Voilàp holding – Fondato nel 1970, il gruppo Voilàp offre tecnologie al servizio delle Smart City. È presente globalmente in oltre 60 Paesi, servendosi di 8 stabilimenti produttivi (situati prevalentemente in Italia e in Germania) e di una capillare rete di 40 filiali commerciali che offrono anche il servizio post-vendita. Il gruppo ha una forza lavoro totale di oltre 1.400 unità e ha raggiunto nel 2019 un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di Euro.

Voilàp holding opera in due aree di business: l’area industriale e l’area digitale. Nel ramo industriale, le aziende del gruppo, tutte brand leader nel loro settore di riferimento, progettano e producono macchine e sistemi per la lavorazione di profili in alluminio, PVC, acciaio (Emmegi, Elumatec, Tekna), macchine per la lavorazione del vetro (Keraglass), nonché i software di controllo delle macchine stesse (sviluppati dalle software house interne al gruppo). In particolare, nel settore dell’edilizia le tecnologie del gruppo sono utilizzate per le lavorazioni degli involucri interni ed esterni di building e sky building.

Nell’ambito digitale per le smart city, l’operatività di Voilàp holding risale a circa 20 anni fa e poggia sulla veicolazione dell’informazione digitale pubblica e private e sull’ottimizzazione dei processi online-offline. Tale attività si sviluppa lungo quattro direttrici: strumenti hardware (principalmente schermi led/lcd), remote control ed inter connettività delle reti sviluppati da Imecon; contenuti digitali e piattaforma e-commerce in capo a Voilàp digital; raccolta e gestione della pubblicità per l’advertising out-of-home promosse da NXTO.

