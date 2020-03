Sorbara, manutenzione all’ex Cantina Poppi

BOMPORTO – Si riaccendono i riflettori sulla Ex Cantina Poppi di Sorbara, frazione di Bomporto; sono infatti cominciati i lavori sulla copertura dell’edificio. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria, che, per ora, riguarda il tetto della palazzina di proprietà comunale, lungo la via Ravarino-Carpi, a Sorbara.

Da programma i lavori proseguiranno fino al termine della prossima settimana, salvo la necessità di prolungare il cantiere a causa di maltempo o condizioni climatiche avverse. Non sono previsti disagi alla circolazione dovuti al cantiere poiché completamente allestito in area interna.

Quello sull’ex Cantina Poppi è un intervento importante, per il quale il Comune di Bomporto ha investito 18.400 euro, che risulta particolarmente significativo perché riguarda un edificio storico di Sorbara, sul quale l’Amministrazione ha in mente progetti futuri, reso necessario delle precarie condizioni della copertura e dall’umidità che col tempo ha danneggiato i muri.

