Sorbara ha il suo nuovo cartello stradale

BOMPORTO – Sorbara, la frazione di Bomporto nota per il Lambrusco, da oggi ha il suo nuovo e luccicante cartello stradale. Quello vecchio era ridotto assai male, in particolare crivellato da buchi da colpi di poistola. A dare l’annuncio è il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini: “Vinta la scommessa! – ha scritto il primo cittadino sui social accompagnando al post un paio di foto – C’è voluto il suo tempo… ma ecco sostituito il cartello d’ingresso a Sorbara in via Verdeta arrivando da Bastiglia”. Molti cittadini hanno subito risposto al post felici di avere finalmente un nuovo e lucente biglietto da visita.