Sostegno all’apprendimento per ragazzi DSA anche per chi fa la scuola primaria

NONANTOLA – “Liberi di imparare” è il progetto promosso dall’ Amministrazione Comunale di Nonantola tramite la biblioteca in collaborazione con l’associazione Niente di Nuovo e l’I.C. di Nonantola, si apre anche ai ragazzi che frequentano gli ultimi anni della scuola primaria.

L’obiettivo è quello di fornire sostegno all’apprendimento per quei ragazzi che manifestino qualche difficoltà nella lettura, scrittura o calcolo (DSA) anche attraverso la conoscenza e l’uso di appositi strumenti compensativi e, più in generale, diffondere quelle conoscenze che possano essere di ausilio e ragazzi e famiglie.

Sono pertanto stati calendarizzati due cicli di incontri in biblioteca per i bambini che frequentano il quarto e il quinto anno della primaria, di sabato mattina per chi frequenta il tempo pieno, di venerdì per chi ha un orario scolastico di 27 ore.

Per i genitori, infine, che desiderano capire ed acquisire qualche competenza aggiuntiva per poter sostenere i propri figli, sono previsti incontri serali nel corso dei quali, dopo una breve introduzione teorica, si potranno sperimentare gli strumenti compensativi che potrebbero essere di aiuto ai loro ragazzi.

In allegato le locandine degli incontri, tutti gratuiti, ma per i quali è gradita la prenotazione presso la biblioteca ( 059549700 o biblioteca@comune.nonantola.mo.it).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017