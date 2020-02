Stili dell’abitare: dal cohousing all’edilizia a basso impatto ambientale

NONANTOLA – I primi due incontri della calendarizzazione inverno-primavera di LUOGO TERZO sono dedicati all’abitare e a scelte di stili di vita, oggi ancora di nicchia, ma che suscitano interesse e curiosità in un numero sempre più importante di persone.

Martedì 25 febbraio, alle 21,00, Alessandro Beber, architetto e Olver Zaccanti, geometra, soci di A.N.A.B (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) presenteranno le esperienze, le riflessioni e le buone pratiche di un progetto europeo in cui professionisti dell’edilizia hanno condiviso esperienze e competenze dell’uso della canapa in edilizia.

La canapa ha accompagnato l’umanità per millenni vestendola e alimentandola. Oggi vive un rinnovato interesse in campo edile quale materale naturale che può concorrere alla realizzazione di una casa ecologica e in armonia con la natura per una sfida etica e responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente.

L’incontro godrà della partecipazione straordinaria di Luigi Monari.

Il cohousing, invece, sarà il tema dell’incontro che la biblioteca di Nonantola ospiterà sabato 29 febbraio alle 17,00 nel quale interverrà Massimo Giordano del Cohousing Mura San Carlo di San Lazzaro di Savena.

Questo modello abitativo, che prevede insediamenti privati con spazi collettivi comuni, contempla anche una idea di relazione sociale, di condivisione e partecipazione che sono parte integrante e fondante del progetto edilizio e di vita.

Nato in Danimarca a metà degli anni sessanta, diffuso soprattutto nell’Europa del Nord, il cohousing sta diffondendosi, con caratteristiche proprie, anche nel nostro Paese.

Sabato 29 febbraio sarà possibile ascoltare e confrontarsi con chi, poco lontano dal nostro territorio, ha deciso di intraprendere, con altri, questo percorso che oggi fa parte della loro quotidianità.

Sede dell’incontro è la biblioteca comunale di Nonantola, via Provinciale Ovest 57 ( ingresso da via Rebecchi).

Per informazioni: 059549700 o biblioteca@comune.nonantola.mo.it

