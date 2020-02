Stretta della polizia locale su cellulare alla guida: pioggia di sanzioni sulla Canaletto

MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO E SAN PROSPERO – Stretta della polizia locale su cellulare alla guida: pioggia di sanzioni sulla Canaletto nell’ambito di due giorni di controlli tra Mirandola e San Prospero. Il bilancio è di due autovetture sequestrate per mancata copertura assicurativa, un Autocarro slovacco sottoposto a fermo amministrativo per documenti di circolazione irregolari, una Volkswagen Passat straniera sottoposta a fermo amministrativo per trasporto abusivo, diciannove veicoli sanzionati per mancata revisione e cinque violazioni per utilizzo del cellulare durante la guida. Sono i risultati degli ultimi due giorni di controlli stradali operati dalla Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Gli agenti della polizia municipale dell’Unione Area Nord sono stati impegnati in attività di polizia stradale controllando 2725 veicoli attraverso l’utilizzo del Targa System, strumento che permette di controllare l’assicurazione e la revisione di tutti i veicoli in transito, nel Comune di Mirandola e San Prospero.

A Mirandola sulle arterie stradali sono state impiegate due pattuglie per ogni servizio di controllo al mattino e pomeriggio sanzionando undici veicoli per mancata revisione per un totale di euro 1.900, altri cinque verbali per violazione riguardanti l’assenza dei documenti di circolazione ed è stato individuato sulla Statale Sud un veicolo Volkswagen Passat con targa estera che effettuava un trasporto abusivo, pertanto è stato sottoposto a fermo amministrativo con una sanzione di euro 4.130.

Sequestrati due veicoli, una Mazda e una Volkswagen Golf, per mancata copertura assicurativa a San Prospero sulla statale 12, con sanzione amministrativa di Euro 890 e decurtazione di 5 punti sulla patente di guida a carico di ogni conducente ed inoltre sono stati sanzionati cinque conducenti per utilizzo del cellulare durante la guida con decurtazione di cinque punti sulla patente.

Nella mattinata di venerdì 07 febbraio la pattuglia della Polizia Locale ha intimato l’alt sempre sulla Statale 12 in San Prospero, ad un autocarro con targa slovena e a seguito del controllo dei documenti di circolazione sono emerse irregolarità, pertanto il conducente del veicolo è stato sanzionato per euro 431,00 e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, fino a quando non verranno regolarizzati i documenti di circolazione.

Il Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Dott. Gianni Doni dichiara che i controlli si sono concentrati maggiormente in questi due giorni da parte degli agenti di Polizia Locale, sulla verifica dei veicoli privi di copertura assicurativa e mancata revisione, l’uso del cellulare durante la guida e il controllo dei veicoli stranieri.

