Tangenziale Pirandello, tamponamento tra due camion

Tamponamento tra due mezzi pesanti questa mattina, mercoledì 12 febbraio, intorno alle 11.30, sulla tangenziale Pirandello in direzione Bologna all’altezza dell’ingresso 11. Nessuno dei due guidatori è rimasto ferito ma, durante le operazioni di recupero, uno dei mezzi ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, Anas e i Vigili del Fuoco. Per il recupero dei mezzi e per pulire la strada è stato necessario chiudere l’entrata dalla Nazionale per Carpi in direzione Bologna e il transito sul tratto di tangenziale interessato è stato ridotto a una corsia, con conseguenti disagi alla circolazione per qualche ora.

Poco dopo, alle 12.40, sulla Nazionale per Carpi in direzione Modena all’altezza del ponte sul Secchia si è verificato un altro tamponamento senza feriti che ha coinvolto, in questo caso, un autocarro e due veicoli.

