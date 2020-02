In tanti al Carnevale di Concordia, i ringraziamenti del Comune:

Domenica presso Largo Giardino Tanferri, si è svolto il Carnevale organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i Comitati Genitori delle scuole di Concordia.

Il parco, gremito di famiglie, è stato animato da spettacoli, musica e stand gastronomici, in una cornice di gonfiabili e attrazioni per i bambini.

Il Sindaco Luca Prandini e gli Assessori desiderano ringraziare:

🎉 la Filarmonica Giustino Diazzi per aver aperto, con una parata musicale in maschera, il parco di Carnevale

🎉 i volontari dei Comitati dei Genitori per la preziosa collaborazione, sia nella fase progettuale che per l’impegno profuso per allestire e gestire gli stand gastronomici

🎉 la Polizia Municipale, i volontari della Croce Blu e della Protezione Civile per aver presidiato lo svolgimento del Carnevale

– le numerose famiglie che hanno partecipato a questo pomeriggio di festa, rendendo il Parco Tanferri un bellissimo luogo di aggregazione e divertimento.