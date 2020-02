Ecco “Teatramo”, il teatro di solidarietà di Nonantola

NONANTOLA – C’è la scuola nel mirino della solidarietà di Elfo Aventure, che anche quest’anno si prepara a “Teatramo”, il teatro di solidarietà di Nonantola – in collaborazione con l’amministrazione comunale – che offre opere di compagnie del territorio e contemporaneamente raccoglie fondi da destinare a progetti di beneficenza.

Il programma

Si comincia sabato 29 febbraio con “Il malato immaginario” di Molière secondo la compagnia Il Poggio di San Giovanni in Persiceto per la regia di Valerio Secchieri.

Sabato 14 marzo tocca a “Donne in fiore” della compagnia Il Triangolo – Pink label di Modena. Tratto da una storia vera, è scritto e diretto da Fabrizia Soragni.

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna, sabato 28 marzo, è quello con “Problemi di memoria in famiglia” della compagnia Ascoppiati di Zola Predosa con la regia di Fabrizio Montebugnoli.

Tutti gli spettacoli si tengono al teatro Troisi a partire dalle 21.

La solidarietà

Il ricavato sarà destinato a due progetti dell’associazione Elfoavventure: il primo è il sostegno annuale di due classi ad Ambila in Madagascar, con lo stipendio per gli insegnanti e l’affitto di un’abitazione che permetta loro di non spostarsi per raggiungere il villaggio, il materiale di cancelleria, le uniformi per gli studenti.

Tutto quello che serve, insomma, per fare sì che 105 bambini possano studiare.

Il secondo progetto è invece dedicato agli studi universitari di Maninha, una donna di 26 anni che vive in Mozambico dove frequenta il corso di “Gestione ospedaliera”.

Maninha spera di poter trovare lavoro grazie a questa qualifica e di poter così dare un futuro ai fratelli e ai cugini orfani che vivono con lei.

«Per questo sesto anno di Teatramo, parte di quelli che abbiamo chiamato “Cantieri Culturali” – spiega il presidente di Elfoavventure Claudio Ansaloni – abbiamo scelto di portare avanti due dei nostri progetti più ambiziosi. Sostenere la cultura, la scuola, l’insegnamento significa provare a portare avanti un cammino di pace. Farlo attraverso il teatro è una testimonianza in più di come la cultura possa generare altra cultura, anche dall’altra parte del mondo. Ringraziamo per questo le compagnie che ogni anno rendono il nostro cartellone particolarmente ricco».

