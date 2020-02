Tetto del Mercatone uno a Bomporto divelto dal vento

BOMPORTO – Anche oggi, 5 febbraio, qualche problema con il vento. Alcuni rami e alberi divelti o pericolanti, quindi da verificare, in città. Attualmente è in corso un’operazione di taglio in via Giardini all’altezza del civico 456.

Situazione attualmente più impegnativa in questo momento a Sorbara, dove è stata divelta una parte della lamiera di copertura del capannone ex Mercatone. Per fortuna, nessun ferito.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017