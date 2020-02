Tornano i concerti degli Amici della Musica a Soliera

SOLIERA – Si rinnova anche quest’anno a Soliera l’appuntamento con i concerti promossi dagli Amici della Musica di Modena, per tre appuntamenti, a partire da sabato 8 febbraio.

Alle ore 21, al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, nell’ambito della rassegna Note di Passaggio, gli Apeiron Sax (Dario Volante, Roberto Guadagno, Daniele Caporaso. Armando Noce e Stefano Nanni) si misurano con un repertorio eterogeneo che comprende Piazzolla, Gershwin, Iturralde, Quintana, Ciesla, Sebastiani, Naulais e Geiss.

L’organico tradizionale del quartetto di soli fiati si allarga eccezionalmente a quintetto per aggiungere più profondità e spessore sonoro all’impasto timbrico. Apeiron da quasi quindici anni porta avanti un lavoro di ricerca e ampliamento del repertorio, sconfinando anche in territori laterali rispetto a quello della musica ‘colta’.

Gli altri due appuntamenti solieresi, sempre presso il Cinema Teatro Italia, prevedono per sabato 14 marzo il solo-concerto del pianista Emanuele Arciuli alle prese con musiche di Poulenc e Debussy (e non solo), mentre sabato 4 aprile Erica Piccotti al violoncello e Matteo Fossi al pianoforte eseguiranno un’antologica di capolavori del primo Novecento.

Come per tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

Per informazioni: 329.6336877; info@amicidellamusicamodena.it

