Traffico rallentato per un guasto, diversi treni in ritardo tra Bologna e Mirandola

Il traffico è rallentato dalle 13:30 sulla linea ferroviaria Bologna-Verona per un guasto nei pressi di San Giovanni in Persiceto. Diversi i treni coinvolti, per lo più regionali. Il ritardo medio è stimato intorno ai 25 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

FA 8509/8510 Sibari (6:33) – Bolzano (15:48)

RV 2257 Verona Porta Nuova (13:26) – Bologna Centrale (14:55)

RV 2262 Bologna Centrale (14:10) – Brennero (18:52)

R 11552 Bologna Centrale (13:10) – Poggio Rusco (14:07)

R 11449 Poggio Rusco (13:27) – Bologna Centrale (14:24)

R 11454 Bologna Centrale (13:36) – Poggio Rusco (14:34)

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017