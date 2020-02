Trasporto sociosanitario: un centralino unico per i comuni dell’Unione

SOLIERA, NOVI – Un centralino unico per quattro associazioni di volontariato del territorio che operano nel settore del trasporto sociale e sanitario. Un grande passo avanti nel coordinamento di un importante servizio che da oggi è a disposizione dei cittadini dei quattro Comuni dell’Unione. Lo ha lanciato la Croce Blu di Carpi che ha subito raccolto la convinta adesione di Croce Blu Soliera, Croce Rossa di Carpi, Novi e Campogalliano e di “Anziani in Rete”, che riunisce i volontari de Il Faro, l’Ancora e il Ponte di Carpi.

“Con il centralino unico – ha spiegato Giannina Panini, presidente di Croce Blu Carpi – abbiamo messo in rete i nostri mezzi e i nostri volontari: dalle 8 del mattino alle 20 di sera ci sarà sempre una operatrice che risponderà al telefono e provvederà a dare risposte concrete a quanti hanno bisogno di un trasporto sociale, di portare un proprio parente ad effettuare una visita specialistica o lo deve dimettere dall’ospedale. Un progetto per il quale abbiamo lavorato per anni e che finalmente mette a disposizione dei cittadini un servizio richiestissimo e in precedenza non sempre disponibile”.Il nuovo centralino, a cui sono addette tre giovanissime operatrici, risponde al numero 059.4.728.738