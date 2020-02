CAMPOSANTO – Troppa ressa davanti alle scuole, il Comune annuncia multe. Accade a Camposanto, dove il comitato genitori denuncia che “portare i figli a scuola è diventata una corsa ad ostacoli”.

Scivono dal comitato:

Quando l’Amministrazione Comunale ha posizionato le barre davanti alla scuola Primaria Martini, la maggioranza dei genitori ha plaudito l’iniziativa che portava più sicurezza e più salubrità dell’aria per i bimbi negli orari di ingresso e di uscita da scuola.

Invece nonostante il comodo, vicinissimo e ampio parcheggio di fianco al cimitero, da diverso tempo ormai, tutte le mattine assistiamo ad un vero e proprio parcheggio selvaggio davanti alla barra di ingresso all’area scuole.

In doppia fila, sul marciapiede antistante, sull’area prospiciente il passaggio pedonale e davanti alla barra impedendo anche sovente l’ingresso dello scuolabus, riuscendo a ostacolare la circolazione dei veicoli che arrivano o vogliono ripartire dopo aver accompagnato i propri figli.

Nel mentre, i piccoli che raggiungono la scuola a piedi, ad altezza marmitta, inalano i dannosi gas di scarico rischiando di venire investiti dagli autoveicoli in manovra.

Anche davanti alla scuola secondaria Gozzi, la situazione non è molto dissimile.