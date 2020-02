Ubriachi alla guida: fermati un 67enne di San Felice e un 36enne a Mirandola

I Carabinieri di San Martino Spino, nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale in programma venerdì scorso sulle strade della Bassa, hanno fermato un uomo di 36 anni, di origini campane, che a Mirandola è stato sorpreso alla guida in evidente stato alterato. Non ha voluto però sottoporsi all’alcol test, per cui è stato denunciato. Per lui anche una denuncia per guida sotto stupefacenti, il sequestro dell’automobile e il ritiro della patente.

E’ di San Felice, invece, il 67enne che è stato fermatoin strada mentre era alla guida della sua autoin stato di ebbrezza. Anche per lui sequestro dell’auto e ritiro della patente.

