Ha visto nascere migliaia di bimbi, ultimo giorno di lavoro per l’amata puericultrice Rosa

Commozione e qualche lacrima per Rosa, puericultrice dell’Ospedale Ramazzini di Carpi che in 40 anni di attività ha aiutato tantissime mamme a superare le prime difficoltà con l’allattamento al seno. Per lei un momento di festa che ha coinvolto tutto il reparto.

