E’ un 17enne il ladro di elemosine della chiesa di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – E’ un 17enne il ladro di elemosine della chiesa di San Felice. Lo hanno scoperto i Carabinieri dopo che la parrocchia ha denunciato ripetuti ammanchi dalla cassetta delle donazioni.

I furti si erano concentrati, in particolare, nella settimana tra l 16 e il 25 novembre. La mano lunga era quella di un ragazzino di 17 anni, nato in Italia, che è stato denunciato per furto aggravato. Del suo caso se ne occuperà il Tribunale dei Minori.

