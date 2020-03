Un infetto da Coronavirus a Novi

L’indagine epidemiologica condotta sui contatti di una persona residente nel territorio di Carpi ha consentito di individuare una persona risultata poi positiva al coronavirus residente sul territorio comunale di Novi. Il caso rientra tra quelli già comunicati dalla Regione Emilia-Romagna e relativi al contatto con l‘imprenditore edile carpigiano – che fu il primo emerso nella nostra zona – con un legame confermato con il focolaio lodigiano. I protocolli sanitari previsti sono stati regolarmente applicati, i contatti sono stati individuati, collocati in isolamento domiciliare, seguiti dalle strutture sanitarie preposte.

Ai cittadini non coinvolti dall’indagine epidemiologica in corso, spoiegano dal Comune di Novi, non è richiesta alcuna particolare misura se non quella di attenersi alle indicazioni ministeriali e regionali per una corretta prevenzione, a protezione di sé stessi e degli altri.

“Vorrei innanzitutto fare i migliori auguri di guarigione alla persona coinvolta, che ha dimostrato grande senso civico nell’attivarsi immediatamente secondo i protocolli sanitari indicati. Invito a raccogliere le informazioni utilizzando solo fonti istituzionali che, costantemente, provvedono alla pubblicazione di notizie e aggiornamenti” , commenta il sindaco Enrico Diacci.

