UN PEDALE PER TUTTI – costruire effetti a pedale per chitarra e basso

NONANTOLA – Un laboratorio sulla costruzione di effetti a pedale per chitarra e basso tenuto da Filippo Giuffrè avrà inizio martedì 25 febbraio, con un secondo appuntamento per martedì 3 marzo dalle 15 alle 18, completamente GRATUITO per un numero massimo di 12 partecipanti.

Non sono richieste esperienze pregresse o particolari capacità manuali.

Durante il laboratorio verranno forniti tutti i componenti e la scatola per la realizzazione del pedale. I partecipanti avranno la possibilità di personalizzare l’effetto sia nel suono sia nella realizzazione della scatola.

