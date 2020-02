Venne distrutta per rapina, mercoledì riapre la Posta di Concordia

CONCORDIA – Il sindaco di Concordia Luca Prandini informa la cittadinanza che, dopo non poche settimane di disagio, mercoledì 26 febbraio 2020 riaprirà l’ufficio postale di Concordia sulla Secchia. La sede di Via della Pace, ristrutturata dopo l’attacco criminoso dell’autunno scorso, sarà a disposizione dei cittadini per tutti i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 fino alle 12.35.

La comunicazione è pervenuta venerdì mattina dalla Direzione provinciale di Poste Italiane che ha informato l’Amministrazione comunale del rispetto del cronoprogramma di lavori prefissato.

Nei giorni seguenti tornerà disponibile anche il nuovo ATM Postamat di ultima generazione, dotato di monitor a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote in caso di atto vandalico e il sistema elettronico “antiskimming” per impedire la clonazione delle carte di credito.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017