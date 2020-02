Vento forte, tanti interventi dei Vigili del Fuoco anche nella Bassa

Le forti raffiche di vento di martedi hanno messo al lavoro i Vigili del Fuoco di tutta la provincia, con oltre una ventina di interventi in tutta la provincia prevalentemente per alberi caduti, coppi dei tetti volati via e antenne divelte. Nella Bassa, come spiegano dalla centrale, gli interventi sono stati per la maggiore nelle campagne, per dei pali della Telecom che non hanno retto. Non ci sono stati feriti nè danni gravi.

