Via i bidoni di plastica, vetro e abiti a Mirandola, Concordia e San Possidonio. E’ il porta a porta integrale che da maggio parte a Mirandola, Concordia e San Possidonio. Aimag lo ha già realizzato, a dicembre negli altri Comuni Area Nord.

A San Felice, Cavezzo, Medolla e San Prospero i primi dati sono positivi, “Siamo sulla strada giusta”, ha detto la presidente Aimag Monica Borghi alla conferenza stampa di presentazione del progetto cui hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni conivolti: Alberto Greco (Mirandola), Luca Prendini (Concordia), Carlo Casari (San Possidionio).

Una novità importante è che alluminio e lattine ora non vanno più messe con il vetro, ma raccolti con la plastica, che sarà conferita con dei sacchi da 40 litri, non tramite bidone.

Bidone confermato, invece, per il vetro, che tante polemiche ha prodotto negli altri Comuni.

Aimag ricorda la pssibilità di conferire il vetro direttamente in discarica, senza tenere il bidone in casa. Si può avere anche contenitore condominiale, e alle utenze commerciali, sarà dato il contenitore da 120 litri per evitare incomprensioni

Per quanto riguarda in particolare Mirandola, la raccolta sarà più frequente nel centro storico dove non ci sono spazi per stoccaggio temporaneo e i residenti avranno a disposizioni due piccole isole ecologiche in centro a Mirandola per conferire organico, plastica e vetro: ci si accede con badge.

Obiettivo di far tenere la spazzatura in casa a tutti finchè non passano gli operatori a prenderla è anche migliorare il rifiuto differenziato, perché la raccolta stradale non è soddisfacente nella qualità. Nei cassonetti stradali della plastica la gente ci butta di tutto, e praticamente metà è rifiuto indifferenziato che non può essere portato a riciclo e compromette la gestione della plastica: bisogna togliere questo elemento di peggioramento qualitativo, per questo si tolgono i cassonetti.

Per non parlare dei rifiuti ilasciati attorno ai bidoni e dove non dovrebbero stare: gli abbandoni sono contati in 2 mila tonnellate di rifiuti l’anno.

Un ruolo importante nel nuovo sistema di raccolta porta a porta ce l’hanno i centri di raccolta che ci sono in ogni Comune. Qui si può portare la propria spazzatura – differenziata – in qualunque quantità. Tessuti, olio, pile, farmaci, telefonini, elettrodomestici, e ancora plastica, carta, organico. Il materiale ingombrante. Resta solo l’indifferenziato che bisogna mettere nei proprio bidoni a casa.

I centri di raccolta, però, sono aperti solo per poche ore e neanche tutti i giorni. Al sabato, poi, sono sempre pieni.

Si prevede di aumentare gli orari di apertura?, chiediamo ad Aimag. Dipende dai costi, è la risposta.

Intanto, però, gli abbandoni di spazzatura fioccano, Se ne trova sempre più nei fossi e nelle discariche improvvisate in mezzo alla campagna.

I sindaci chiedono quindi anche campagne di educazione. Quelle partite nelle scuole, ad esempio con la consegne delle borracce, sono molto apprezzate, ma devono continuare, ad esempio con i ragazzi più grandi e nelle palestre.

Con gli abbandoni sparsi aiuta soprattutto l’occhio attento dei cittadini, oltre alla 15 fototrappole che Aimag ha consegnato ai Comuni e che fino ad oggi hanno garantito un centinaio di multe.

La novità per Mirandola, Concordia e San Possidonio sarà illustrata ai cittadini in una serie di lettere che arriveranno nelle case entro il 14 febbraio. Incaricati Aimag faranno visita in tutte le imprese del territorio e satranno convocate assemblee con la cittadinanza.In primavera arriveranno i consegnatori per dare i contenitori

Numero verde Aimag 800018405

