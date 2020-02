Violenza di genere, a Camposanto un pomeriggio di riflessione

Pomeriggio di riflessione e di profondo ascolto a Fermata23 insieme all’avvocato professor Antonio Maria La Scala molto conosciuto per il suo impegno e per essere stato ospite a “Chi l’ha visto”, Presidente dell’associazione Gens Nova e Penelope. L’avvocato ha dato una chiara visione di quello che è il cosiddetto Codice Rosso, la nuova normativa sulla violenza di genere entrata in vigore in agosto dello scorso anno. Un grazie sentito a Lucia Panigalli e al Sindaco Barbara Paron.

La testimonianza di Lucia alla trasmissione “Porta a porta” di Bruno Vespa, aveva scaturito attenzione e sgomento per alcune considerazioni leggere nei confronti di un efferato tentativo di omicidio. Un grazie particolare a Giuliana Reggio sempre presente alle nostre iniziative, la cui triste vicenda che ha coinvolto la figlia Jessica Filianti è ormai una memoria nelle nostre anime e i nostri cuori.

Jessica è il nome di questa giovane vittima di femminicidio morta all’età di soli 17 anni per mano di un uomo violento. I ringraziamenti degli organizzatori vanno ad Anna Protopapa di Gens Nova, Donatella Miotto, a don Fabian Parroco di Camposanto in rappresentanza dell’arcivescovo di Modena-Nonantola Monsignor Erio Castellucci, alla Fermata 23 e Luna Malaguti per la collaborazione, al Sindaco Monja Zaniboni.

