YOUng in ACTion: laboratori e corsi di cinema e arte per giovani dai 16 ai 30 anni

Sono in partenza sul territorio dell’Area Nord le attività “Ciak si pensa” (un laboratorio di recitazione e realizzazione corti) e “Ab Ovo” (un corso di pittura botanica dal vivo) promosse dal progetto YOUng in ACTion che mira ad offrire possibilità di incontro, aggregazione, coinvolgimento e formazione a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni.

ℹ️ Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna ed è promosso da numerose realtà del terzo settore dell’Area Nord.

🔴 Per approfondire leggi la notizia sul sito del comune: Progetto Young in Action

🔴 Iscriviti alla pagina Young In Action 2019 per non perdere gli eventi, le novità e tutti gli aggiornamenti!

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017