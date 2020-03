TiramiSu sospende le iniziative, indicazioni su soluzioni individuali

SAN FELICE SUL PANARO – Dalla pagina ufficiale di TiramiSu alcune indicazioni gerenali, in questi particolari giorni di attenzione e rispetto delle normative, nei quali le attività di aggregazione sono limitate, così come gli spostamenti, ecco una soluzione per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta.

In coppia ci si può tranquillamente adoperare con un sacco per la plastica e, se a disposizione, una pinza Ecco cos’abbiamo raccolto in due mezze giornate grazie a questo metodo (10km in tutto)!

IMPORTANTE:

è opportuno raccogliere solo plastica o lattine in buono stato in modo che possano tranquillamente essere conferite alla raccolta porta a porta.

NON raccogliere materiale molto sporco o deteriorato, per quello ci adopereremo con le camminate tradizionali di TiramiSu oppure potete segnalarlo all’Aimag se si tratta di rifiuti particolari o ingombranti. Cerchiamo di far fruttare queste giornate in maniera positiva, sempre rispettando le indicazioni di igiene e sicurezza diramate dagli organi preposti

A causa dell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le iniziative di TiramiSu sono momentaneamente sospese fino a data da destinarsi.

