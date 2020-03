Finale Emilia: segnalati nidi di processionaria del pino

FINALE EMILIA, 19 MARZO – Sul gruppo Finale Emilia Gruppo Aperto sono stati segnalati da Enzo Boccafoli alcuni nidi della pericolosissima processionaria. Riportiamo integralmente la sua segnalazione:

Dato che per motivi di lavoro o altro alcune persone saranno obbligate a spostarsi, vi chiedo di prestare la massima attenzione quando passate in zona Via Bonacatti civici 8 e 6, a piedi da soli, con figli o animali a passeggio, a causa di DIVERSI (almeno già 5) nidi di processionaria pronti a schiudersi da giorni.

Stiamo tutti noi inquilini cercando di allertare ufficio ambiente, protezione civile (etc) ma il periodo non è dei migliori e nessuno ci risponde… Se qualcuno ha contatti diversi da quelli disponibili al cittadino (già chiamati i vari numeri di centralino etc sopra elencati) lo preghiamo di rispondere nei commenti.

Grazie.