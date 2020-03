A Mirandola annullato il mercatino di domenica

Il Comune di Mirandola a differenza di quanto previsto in un primo momento, ha ritenuto di non potere confermare per domenica 8 marzo 2020, lo svolgimento del mercatino storico degli hobbisti che si sarebbe dovuto tenere in piazza Costituente a Mirandola.

La decisione è maturata nell’ambito degli interventi straordinari per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del Coronavirus COVID-19, ed a seguito della circolare del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, n. 976 del 5 marzo 2020 come recepita oggi dalla Prefettura di Modena.

