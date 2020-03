Agricoltura, Bernini: “Danni da gelate, il Dl Cura Italia si occupi delle aziende agricole”

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia: “Non bastasse la cimice asiatica e l’emergenza sanitaria da Coronavirus, ora anche il brusco calo delle temperature dei giorni scorsi rischia di mettere in pericolo le colture frutticole e, dunque, la tenuta delle nostre preziose aziende agricole. In Emilia-Romagna le organizzazioni agricole hanno già evidenziato come la situazione sia particolarmente critica, visto che la gelata si è abbattuta proprio nel momento della fioritura”.

“L’emergenza sanitaria inoltre, potrebbe aver provocato un drastico rallentamento nell’attivazione delle coperture assicurative per far fronte proprio ai danni da maltempo. Il settore agricolo, che in questa fase sta assicurando gli indispensabili approvvigionamenti di prodotti ortofrutticoli, non va lasciato solo in questo dramma che sembra infinito. Gli imprenditori devono trovare, nel decreto Cura Italia, adeguate tutele: e noi siamo qui per questo, per recepire le loro istanze e farcene portavoce nelle sedi istituzionali. Non siete soli in questa battaglia”.

