AIMAG comunica le nuove disposizioni antiCoronavirus

Nel contesto delle ultime disposizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus, AIMAG informa che i servizi essenziali sono in continuità e garantiti per tutte le attività, ma con alcune importanti avvertenze a tutela dei clienti e dei lavoratori.

Gli sportelli clienti e gli sportelli di recupero crediti saranno aperti solo su appuntamento, per effettive necessità, da concordare chiamando i nostri Numeri Verdi.

Invitiamo comunque i clienti a prediligere i servizi web o chiamare il servizio telefonico, fortemente potenziato, per tutte le pratiche e le richieste.

Numeri Verdi

AIMAG: 800 018405 – Acqua, Rifiuti, Teleriscaldamento

Sinergas: 800 038083 – Luce Gas

Sono chiusi gli ecosportelli per la gestione dei materiali per la raccolta differenziata. E’ sospesa l’attività di distribuzione dei sacchetti biodegradabili per i contenitori della raccolta del rifiuto organico; altri contenitori necessari, per esigenze specifiche ed urgenti, potranno essere consegnati direttamente a domicilio da AIMAG senza costi.

I sacchetti biodegradabili distribuiti possono essere sostituiti con le buste biodegradabili della spesa o acquistandoli direttamente al supermercato.

Sono temporaneamente chiuse le case dell’acqua gestite da AIMAG (Carpi, Mirandola, Novi e San Felice sul Panaro) per motivi precauzionali in quanto l’utilizzo delle apparecchiature da parte di numerose persone non rappresenta, in queste settimane, una pratica consigliata sia per motivi igienici sia per il divieto di uscire di casa se non per comprovate necessità.