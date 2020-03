AIUTO SPESA Anticoronavirus, i Giovani della Bassa Modenese si adoperano per il servizio spesa

AGGIORNAMENTO: IL SERVIZIO E’ STATO SOSPESO

MIRANDOLA – I Giovani della Bassa Modenese si organizzano per offrire servizi alle persone anziane che non possono uscire di casa, data la situazione: da martedì 10 marzo il gruppo è attivo per fare la spesa o piccole commissioni per chi ne ha necessità. I Giovani della Bassa Modenese sono un volenteroso gruppo di ragazzi dai 17 ai 30 anni che si conoscono tra loro e si sono resi disponibili: si sono attivati anche contattando diverse associazioni di volontariato della Bassa e le comunità interreligiose per utilizzare il metodo del passaparola.

I numeri da chiamare per usufruire del servizio: 345/2221610 e 327/1592874

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017