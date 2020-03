Alito pesante, le cause

L’alitosi è un segnale che potrebbe indicare una patologia e merita di essere controllato. Un processo carioso, una infezione del parodonto ed una igiene orale inappropriata scatenano il problema. Nell’80% dei casi, però, il disturbo è dovuto ai batteri che ristagnano tra i denti e si nutrono dei residui alimentari non rimossi. Il composto che i batteri rilasciano è formato da azoto e zolfo ed è il responsabile dell’odore sgradevole che può affliggere soggetti di ogni età.

COSA FARE

Hanno denti puliti e l’alito inodore i soggetti che curano attentamente l’igiene orale utilizzando il filo interdentale e lo scovolino. Inoltre spazzolano correttamente i denti dalla gengiva alla punta tenendo le setole inclinate . Un leggero movimento rotatorio, effettuato in prossimità della gengiva, consente di eliminare la placca. Tra le altre cause dell’alitosi trovi il tabagismo ( fumo di tabacco) : in questo caso il disagio peggiora al risveglio poiché la salivazione che “deterge” il cavo orale durante il giorno, nella notte si riduce rendendo la bocca secca e, di conseguenza, più evidente il problema. Le diete, un lungo digiuno e alcuni farmaci sono altri fattori che possono determinare l’alito “cattivo”.

Le cause, come abbiamo visto, possono essere diverse ma il primo referente a cui ti devi rivolgere, se soffri di alito maleodorante nonostante i denti puliti, è l’odontoiatra. La visita dello specialista potrebbe rilevare una carie o un ascesso dentale su cui potrà intervenire eliminando il motivo del tuo disagio sociale. Il controllo del dentista potrebbe anche evidenziare una patologia parodontale, problematica seria che deve essere affrontata con i trattamenti necessari. Eviterai danni più gravi e l’alitosi diventerà solo un brutto ricordo.

