Alla Medtronic di Mirandola si lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la lotta al Coronavirus

MIRANDOLA – Alla Medtronic di Mirandola si lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la lotta al Coronavirus. Prosegue l’intensificazione dell’impegno del Gruppo Medtronic per la lotta al Covid 19 in Italia. Dopo l’annuncio dell’incremento della capacità produttiva di filtri e circuiti per il trasporto dell’ossigeno, materiali consumabili monouso, impiegati per collegare i pazienti ai ventilatori polmonari del sito Medtronic Mallinckrodt Dar, anche Medtronic Bellco sempre situata nel distretto biomedicale di Mirandola, ha provveduto ad aumentare significativamente la sua produzione.

Si tratta, in questo caso, di prodotti destinati al supporto della funzionalità renale in terapia intensiva. Infatti, una delle temute conseguenze a cui il paziente Covid-19 può andare incontro negli ultimi stadi di progressione dell’infezione è la sepsi, situazione in cui le apparecchiature per la gestione della disfunzione renale assumono un ruolo fondamentale. Per rispondere ai bisogni dei pazienti e rifornire adeguatamente gli ospedali, Medtronic Bellco ha attivato piani di produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nella fabbricazione dei filtri e potenziato la forza lavoro nell’area produzione macchine.

