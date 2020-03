Allerta Covid-19 Tattoo: i consigli di Alle Tattoo

Un’intervista ad Alle Tattoo, tatuatore/scrittore ed influencer, per sapere cosa ne pensa di quello che sta succedendo nel mondo del tatuaggio durante il corona virus chiarisce quali sono i punti fondamentali da seguire: “I professionisti e gli addetti del settore si sono subito adoperati con la chiusura degli studi e l’interruzione della propria attività compresi tutti gli eventi di settore, ma la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più è l’incoscienza e la pericolosità dei tatuatori abusivi. In tanti sui social stanno postando tatuaggi eseguiti in questi giorni di quarantena” ha dichiarato l’artista. Di seguito, i punti da cui non si può prescindere secondo Alle Tattoo:

1 – Il decreto ha chiuso la nostra attività attualmente fino al 25 Marzo 2 – Non si può tatuare 3 – E’ illegale tatuare in casa (non solo in questo particolare momento MA SEMPRE) 4 – I tatuatori irregolari non posso garantire l’igiene 5 – I tatuatori irregolari non hanno attenzione per la contaminazione diretta ed indiretta 6 – I tatuatori irregolari non possono garantire la qualità del materiale 7 – I tatuatori irregolari non possono garantire lo smaltimento dei rifiuti infetti e taglienti 8 – l tatuatori irregolari non possono garantire sicurezza assicurativa al cliente 9 – Diffidate dai non professionisti, ancor di più in questo periodo 10 – Restare a casa non vuol dire andare a tatuarsi a casa Tatuare è la mia passione e il mio lavoro ma adesso non si può fare, è pericoloso, stupido ed incivile non attenersi al decreto. Con tutto il mio staff e colleghi di tutta Italia abbiamo organizzato raccolte fondi per il Covid-19 per sostenere questo momento di crisi.

