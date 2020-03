Allerta meteo Protezione civile per vento e piene dei fiumi

Allerta meteo Protezione civile per vento e piene dei fiumi. È valida dalla mezzanotte di lunedì 2 marzo fino alla mezzanotte di martedì 3 marzo.

***Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO***

Per la giornata di lunedi 2 marzo si prevedono precipitazioni intense sull’Appennino e la pianura occidentale.

Le piogge previste potranno raggiungere valori medi areali su 24 ore di: 40-50mm sulla G, 50-70mm sulla E, 25-35mm sulla H, 25-40mm sulla C e 10-25mm sulla F. I valori puntuali potranno risultare localmente superiori ai 100mm.

Quota neve oscillante tra 1500-1700 metri in abbassamento verso sera fino a 1000-1200 metri. Ventilazione sostenuta da sud-ovest sul crinale appenninico e aree collinari limitrofe (62-74 Km/h ) con raffiche che localmente potranno essere di maggiore intensità.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017