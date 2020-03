All’Hotel Concordia di San Possidonio verranno messi in quarantena i malati di Coronavirus

All’Hotel Concordia di San Possidonio verranno messi in quarantena i malati di Coronavirus. Lo annuncia il commissario ad acta sul Coronavorus della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi.

Venturi ha spiegato che qui saranno ospitati i malati di Coronavirus che non hanno altro luogo dove passare al quarantena in sicurezza. “Ci saranno servizi dedicati a queste persone – ha detto il commissario – con servizi di vigilanza, pasti e pulizie”.

Quarantena in albergo per autosufficienti a San Possidonio (Mo)

Attivato da oggi l’albergo Concordia Hotel a San Possidonio (Mo),per accogliere cittadini Covid19 positivi asintomatici che necessitano di quarantena ma non dispongono delle condizioni di sicurezza nelle proprie abituali abitazioni. L’iniziativa è stata realizzata dall’Azienda Usl di Modena, in accordo con il Servizio territoriale dell’Agenzia e i Comuni interessati. Nell’albergo, è prevista la presenza costante (lunedì-sabato, 8-20) di un operatore sanitario aziendale con funzioni di accoglienza ed educazione alla salute, e alla corretta gestione della quarantena; dalle 20 alle 8 del mattino, sarà presente una guardia armata. Pasti, lavanderia e pulizie sono a carico delle ditte affidatarie dei servizi dell’Ausl. Inoltre, è stata firmata una convenzione con Federalberghi per l’accoglienza di medici e infermieri che intendano rimanere vicini ai luoghi di lavoro o che siano impossibilitati a tornare a casa.

