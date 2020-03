All’ospedale di Carpi un nuovo caso di Coronavirus, dopo quello emerso qualche giorno fa. Lo conferma l’Ausl di Modena, che spiega che si tratta di un uomo di 80 anni proveniente da furori provincia e che era andato al Ramazzini per una visita specialistica.

Ha effettuato il percorso previsto dai protocolli (e dunque in sicurezza per operatori sanitari e altre persone presenti) l’80enne, residente fuori provincia, giunto nel primo pomeriggio di mercoledì 4 marzo, all’Ospedale Ramazzini di Carpi per eseguire un esame urgente prescrittogli dal Medico di medicina generale. Presentando sintomi respiratori, all’uomo è stato richiesto immediatamente l’utilizzo della mascherina chirurgica, mentre gli operatori sanitari che lo hanno preso in carico hanno utilizzato i dispositivi di protezione individuale indicati dai protocolli. Alla radiografia è seguita una TAC di approfondimento diagnostico, che ha evidenziato una polmonite interstiziale. È così subito scattato il protocollo per sospetto coronavirus, che prevede l’immediato isolamento e l’effettuazione del tampone. All’esito del tampone, risultato positivo, è stato disposto il trasferimento della persona nell’ospedale di riferimento della sua provincia di residenza. Alla luce del “percorso pulito” effettuato dal paziente, non si è reso necessario alcun provvedimento per gli operatori sanitari.