È ancora più stringente il divieto di spostarsi da Comune a Comune

Da noi, nella Bassa e dintorni, il divieto c’è da diversi giorni: non ci si può spostare fuori dal nostro Comune. Erano chiare anche le eccezioni, ovvero per andare a lavorare o per motivi di salute. Ora da Roma arriva una nuova stretta con l’ultimo decreto del Governo che ha deciso la chiusura di gran parte delle fabbriche. Non ci si può spostare da Comune a Comune in tutta Italia, non solo nelle “zone critiche” come quella modenese.

E cambia qualcosa per noi?

La distinzione rispetto al passato corre sul filo di una manciata di parole.

Spiega il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini: “Con l’ordinanza ministeriale di oggi si passa da necessità primaria a urgenza assoluta per uscire dal Comune dove ci si trova.

È l’agente o il Carabiniere che la ferma per il controllo che valuta e decide”, argomenta a chi gli chiede se ad esempio potrà portare la spesa da Bomporto alla madre 81enne che vive sola a Ravarino. “La discrezionalità c’è nel momento in cui lei illustra il suo motivo di urgenza e il controllore valuta se lo è oppure no. Purtroppo le casistiche sono molto articolate e il Decreto non le elenca dettagliatamente”, conclude il sindaco.

Decade poi la possibilità di rientrare nel Comune di residenza, possibilità che era prevista fino a oggi.

Chi era via in vacanza o per lavoro dunque resta fuori casa? Cosi si intende. Salvo nuovi decreti interpretativi.

