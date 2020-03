Ancora un decesso per Coronavirus a Mirandola

DOMENICA 29 MARZO 2020 – Ancora un decesso per Coronavirus a Mirandola. Non ce l’ha fatta un uomo di 75 anni. E’ la quinta vittima che registra tra i residenti mirandolesi nel giro di pochi giorni. Lo riporta il report dell’Ausl di domenica 29 marzo, in cui si fa anche il punto sui nuovi contagi.

Dopo il caso dell’anziano di 87 anni la notizia delle cui morte è arrivata il 18 marzo scorso, e dopo il decesso del poliziotto Aldo Imbroisi, colpito dal Coronavirus mentre era in crociera con la moglie, dopo che a perdere la vita è stata una signora di 85 anni, mercoledì 25 marzo 2020 c’è stata la scomparsa di una donna di 93 anni che era ospite della casa di riposo di Mirandola. Ora il Coronavirus si è portato via anacheun 75enne.

