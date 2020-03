“Sono andato a comprare la droga”, così si giustifica al controllo anti Coronavirus

Carpi 20 marzo 2020– È stato fermato giovedi sera, nell’ambito dei controlli volti a limitare la diffusione del contagio, un uomo di mezza età del posto. Alla richiesta di fornire una giustificazione plausibile per quello spostamento, il conducente ha dichiarato di essersi messo alla giuda per andare a comprare dell’hashish.

E così i militari, dopo averlo perquisito ed avergli trovato una ventina di grammi di sostanza, lo hanno denunciato sia per il possesso dello stupefacente, sia per non aver osservato il divieto di mobilità sancito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

Altre denunce nel modenese

Nel pomeriggio di giovedi i carabinieri dei comandi dipendenti della compagnia di Pavullo nel Frignano, hanno effettuato una serie di servizi sul territorio, anche con il supporto del personale del quinto reggimento Emilia Romagna. Al servizio coordinato hanno partecipato le stazioni di Montefiorino, Fanano, Pavullo nel Frignano e l’aliquota radiomobile della compagnia.

Nel corso di tali attività sono state denunciate alla procura della Repubblica per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, ben 12 persone, tutte in violazione del DPCM. Una di queste, un sessantottenne già noto alle forze di polizia, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo minacciato i carabinieri operanti,al fine di evitare l’applicazione della sanzione.

Altre quattro violazioni penali alle disposizioni dell’autorità in tema di emergenza epidemiologica erano state contestate, Già nella prima mattinata di giovedi dai carabinieri di Montese, Pavullo e Carpi.

