CONCORDIA SULLA SECCHIA GIOVEDì 19 MARZO 2020 – “Andrà tutto bene”, i disegni dei bambini sulle magliette per la beneficienza al Policlinico. Da Concordia raccolta fondi per il Policlinico da I fiol d’la schifosa. “Insieme andrà tutto bene”, è il titolo, con l’invito di mandare una foto e ricevere una t shit personalizzata con i disegni dei bimbi a tema “Andrà tutto bene”.

Tutto il ricavato della vendite delle magliette, 10 euro più i costo di spedizione, sarà donato al Policlinico per affrontare l’emergenza Coronavirus. Informazioni e ordini via mail tshirtandratuttobene@gmail.com e via Whatsapp 3209796975

