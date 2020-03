Annullamento spettacoli teatri gestiti Mirandola causa COVID-19 fino al 3 aprile

In ottemperanza al decreto firmato il 4 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus (COVID-19) sull’intero territorio nazionale, sono sospesi tutti gli spettacoli in programma all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (MO) fino al 3 aprile 2020, ovvero lo spettacolo di prosa Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato) scritto e diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando previsto per venerdì 13 marzo 2020 e lo spettacolo di danza contemporanea Eutropia della Compagnia Fattoria Vittadini previsto per mercoledì 25 marzo 2020.

La direzione di ATER FONDAZIONE Circuito Regionale Multidisciplinare darà tempestiva comunicazione dopo tale data della eventuale ripresa degli spettacoli cancellati.

Info al numero 053522455 o sulla pagina Fb dedicata.

Annullato anche lo spettacolo “Barzellette” in programma giovedì 12 marzo in osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020

In ottemperanza al decreto firmato il 4 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus (COVID-19), sull’intero territorio nazionale, la direzione di ATER FONDAZIONE Circuito Regionale Multidisciplinare comunica l’annullamento di tutti gli spettacoli previsti nei teatri gestiti della Regione Emilia-Romagna fino al 03 aprile 2020, tra cui Barzellette scritto e diretto da Ascanio Celestini in cartellone giovedì 12 marzo alle ore 21 al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO).

Fino a venerdì 3 aprile il decreto conferma in Emilia-Romagna la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

La direzione di ATER Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare darà tempestiva comunicazione dopo tale data della eventuale ripresa degli spettacoli cancellati.

