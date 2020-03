Aperto il canale Telegram “Comune di Medolla”

MEDOLLA, 25 MARZO – Il Comune di Medolla ha attivato un canale Telegram, applicazione gratuita di messaggistica istantanea. Per il nuovo canale, il primo per un Comune dell’Area Nord, è sufficiente scaricare l’applicazione gratuita Telegram, cercare “Comune di Medolla” e iscriversi. Le notizie dal Comune arriveranno direttamente sullo smartphone.

“Era uno strumento di comunicazione che avevamo già previsto di introdurre nei prossimi mesi, soprattutto per promuovere gli eventi – commenta il sindaco Calciolari – ma abbiamo deciso di anticipare i tempi, per facilitare più persone possibili ad avere informazioni ufficiali, in particolare sull’emergenza e sui relativi provvedimenti. In questo momento così difficile, in una situazione dalle caratteristiche così particolari per tutti, non ci stanchiamo di trovare sempre soluzioni nuove per stare vicino ai cittadini. Il canale Telegram sarà di supporto al nostro sito istituzionale, per cui è indispensabile un importante restyling, in corso proprio in queste mesi, che però ha tempi tecnici che non possono essere forzati”.

