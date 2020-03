Arcidiocesi di Modena-Nonantola e diocesi di Carpi: messe di Quaresima in diretta

In seguito alla riunione in videoconferenza tra i vescovi dell’Emilia-Romagna e seguendo le indicazioni della Santa Sede e della Cei, monsignor Erio Castellucci ha comunicato ai fedeli le disposizioni che saranno adottate nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e nella diocesi di Carpi per la Settimana Santa e la Pasqua, nel rispetto delle misure restrittive in atto per l’emergenza sanitaria Covid-19.

Continuano, intanto, le messe della domenica di Quaresima in diretta televisiva. Domani – domenica 29 marzo – la Santa Messa della V domenica di Quaresima alle ore 11 nel Duomo di Carpi sarà trasmessa in diretta televisiva da TvQui (canale 19 del digitale terrestre, streaming www.tvqui.it), mentre alle ore 18 nel Duomo di Modena sarà trasmessa in diretta televisiva da TRC (canale 11 del digitale terrestre, streaming www.modenaindiretta.it).

Tante parrocchie si stanno attrezzando per permettere alle rispettive comunità di fedeli di seguire anche le loro celebrazioni in diretta streaming. Sul sito dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola – link diretto http://www. chiesamodenanonantola.it/gli- appuntamenti-streaming-di- domenica-29-marzo/ – si può trovare un elenco aggiornato delle parrocchie che trasmetteranno in diretta su internet o sui social network la Messa della V domenica di Quaresima.

