Arrivano da Finale Emilia i letti per il Pronto Soccorso Coronavirus di Mirandola

FINALE EMILIA E MIRANDOLA – Arrivano da Finale Emilia i letti per il Pronto Soccorso Coronavirus di Mirandola. E’unabela storia di solidarietà, senso pratico e capacità di stare sul pezzo quella che arriva dalla Bassa Modenese dove è stato allestito un Pronto Soccorso Covid 19 presso l’ospedale di Mirandola. Già, perchè c’è lo zampino dei finalesi in questa grande operazione che permette di combattere al meglio la pandemia che sta toccandoancheil nostro territorio.

Infatti, ci sono dieci letti oleodidamici, con le sponde, il portaflebo e la capacità di alzarsi e abbassarsi, che sono stati trasportati qui gratuitamente da Castagnoli trasporti dopo che una chiamata giunta dal’Ausl ha coinvolto l’associazione finalese Aggiungi un posto a tavola. Racconta Arturo Panzanini che queti letti fanno parte della partita di circa una trentina di letti che erano stati acquistati dall’associazione per essere donati all’ospedale di Finale Emilia. Il terremto 2012 scombinò tutti i piani, e i letti vennero depositati nei Magazzini Comunali. La metà è stata distribuita alle famiglie bisognose di Finale Emilia, gli altri ora hanno intrapreso un nuovo viaggio destinazione Mirandola.

Perchè la solidarietà non ha confini.

IL COMUNICATO STAMPA DELL’AUSL

Sono arrivati a tempo di record 10 letti oleodinamici messi a disposizione dell’Ospedale di Mirandola dall’Associazione “Aggiungi un posto a tavola” di Finale Emilia, frutto della generosità di tanti cittadini che in passato avevano partecipato alle iniziative di raccolta fondi organizzate dall’associazione. Non si tratta di donazione al Santa Maria Bianca, ma solo di un “prestito” – un comodato d’uso – e non perché non saranno regalati all’Azienda USL. Anzi, i letti saranno poi destinati alla Casa della Salute di Finale ma oggi, a fronte dell’emergenza, sono stati immediatamente messi a disposizione dell’ospedale – sabato scorso la consegna – per incrementare ulteriormente gli spazi a disposizione dei pazienti mirandolesi covid-19 positivi presso il Pronto soccorso di Mirandola a sostenere il lavoro degli operatori sanitari, che sono grati all’associazione per questo contributo.

“In attesa della riapertura della Casa della Salute – chiarisce Arturo Panzanini di ‘Aggiungi un posto a tavola’ – i letti, acquistati alcuni anni fa, sono sempre rimasti a disposizione dei cittadini del territorio, che li potevano richiedere per eventuali necessita legate, ad esempio, alla dimissione dall’ospedale. Adesso però li abbiamo voluti portare al Santa Maria Bianca per offrire un aiuto immediato, e molto concreto, in questa fase di emergenza. Grazie anche a chi ci ha aiutato nella logistica, Castagnoli Trasporti, che sabato mattina si è adoperato per farli arrivare a destinazione”.

