Assistenza ad anziani e persone fragili, attivato numero di telefono a Bastiglia. Il Comune di Bastiglia ha attivato il numero

350-0931585

per fornire un primo livello di informazione sulle modalità di assistenza alla popolazione, rivolto in particolare alle persone anziane e in condizioni di fragilità.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30.

